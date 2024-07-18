ملتقى الوساطة العقارية يختتم فعالياته بعد مناقشة الفرص ومكامن التطوير في السوق

وتطرق المتحدثون بالجلسة الحوارية الثانية إلى أهمية "المنصات العقارية التي تمثل مستقبل السوق العقاري" وما يشكله الواقع المعزز من مستقبل للتسويق العقاري عبر المنصات العقارية وما يوفره من تجارب واقعية للباحثين عن العقارات، إضافة إلى دور الهيئة العامة للعقار الذي يركز على المؤشرات العالمية التي تخدم التحول الرقمي للسوق العقاري في المملكة ومساهمتها في تحقيق نسبة وصول عالية في النضج الإلكتروني على المستوى المحلي والإقليمي، إلى جانب النقلة النوعية التي أحدثتها الهيئة في التعاملات العقارية الإلكترونية التي انعكست على زيادة السرعة والدقة والجودة والكفاءة.