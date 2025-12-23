أسعار النفط تتراجع مع احتمالات بيع الخام الفنزويلي.. وبرنت يستقر عند 61.99 دولارًا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، وسط توقعات بزيادة المعروض في السوق العالمي، مع احتمالات بيع النفط الخام الفنزويلي، ما أثّر على مستويات الأسعار بعد مكاسب حققها الخامان في الجلسة السابقة.
وسجل خام برنت انخفاضًا قدره 8 سنتات ليصل إلى 61.99 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنتين ليستقر عند 57.99 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان قد سجلا مكاسب بأكثر من 2% في جلسة أمس، حيث حقق خام برنت أفضل أداء يومي له خلال شهرين، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكبر نسبة له منذ 14 نوفمبر الماضي، في ظل تفاؤل نسبي بشأن تحركات السوق.