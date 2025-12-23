أسعار النفط تتراجع مع احتمالات بيع الخام الفنزويلي.. وبرنت يستقر عند 61.99 دولارًا

وكان الخامان قد سجلا مكاسب بأكثر من 2% في جلسة أمس، حيث حقق خام برنت أفضل أداء يومي له خلال شهرين، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكبر نسبة له منذ 14 نوفمبر الماضي، في ظل تفاؤل نسبي بشأن تحركات السوق.