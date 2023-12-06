مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11174 نقطة

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والباحة، الصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية، ونادك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.