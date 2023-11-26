فرص الاستثمار في قطاع السيارات وأكثر.. "مجلس صناعيي الرياض" يتهيّأ للانطلاق

يُذكر أن عدد المصانع في المملكة بلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، 10.819 مصنعًا، برأسمال يقدّر بـ 1.432 تريليون ريال، تتصدّرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية، ويمثل الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة ما نسبته 8.5% من إجمالي المصانع القائمة، ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71,283 مليار ريال.