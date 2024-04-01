لتطوير عجلة التنمية.. أمانة الشرقية تطرح 30 موقعًا استثماريًا في الخفجي

طرحت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً في بلدية محافظة الخفجي، اليوم، 30 موقعًا استثماريًا متنوع الأنشطة، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، التي تأتي في إطار سعي الأمانة لتطوير عجلة التنمية، وفتح المجال للاستثمارات المتنوعة، واستغلال المواقع المميزة وتلبية احتياجات السكان بالمحافظة.
وأوضحت أن الفرص الاستثمارية شملت 4 مواقع لإنشاء وتشغيل وصيانة لمركز تجاري متعدد الاستخدام تصل إلى 20 سنة بمساحة تتجاوز 1500 متر مربع، إضافة إلى 26 موقعًا استثماريًا لإنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية متعددة الاستخدام بمساحات متعددة تصل إلى 15 سنة.
وأكدت الأمانة استمرار جهودها في تطوير وطرح المشاريع الاستثمارية، وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان، بما يتناسب مع المبادرات التنموية لتحقيق الأهداف الخاصة بتنمية الاستثمارات البلدية.