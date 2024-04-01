لتطوير عجلة التنمية.. أمانة الشرقية تطرح 30 موقعًا استثماريًا في الخفجي

طرحت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً في بلدية محافظة الخفجي، اليوم، 30 موقعًا استثماريًا متنوع الأنشطة، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، التي تأتي في إطار سعي الأمانة لتطوير عجلة التنمية، وفتح المجال للاستثمارات المتنوعة، واستغلال المواقع المميزة وتلبية احتياجات السكان بالمحافظة.