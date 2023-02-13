"الفالح": السياسات الاستثمارية بالمملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة السعودي

وأعرب الفالح؛ خلال منتدى «استثمر في السعودية» المُقام اليوم في الكويت، عن فخره بنجاح كثيرٍ من الشركات السعودية في سوق الكويت، مؤكداً أن الكويت من أبرز شركاء السعودية التجاريين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 11 مليار ريال بزيادة 22 في المئة خلال 2022، كما أن رصيد الاستثمارات الكويتية في السعودية نحو 35 مليار ريال سعودي في القطاعات المختلفة؛ كالتجزئة والاتصالات والضيافة والمطاعم وغيرها مثل «زين» و«أجيليتي» والكثير غيرها.