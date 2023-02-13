"الفالح": السياسات الاستثمارية بالمملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة السعودي

قال وزير الاستثمار خالد الفالح؛ إن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة السعودي، لافتاً إلى وجود كثيرٍ من الفرص الاستثمارية في المملكة.
وأضاف الفالح؛ إن الكويت لها سجل عريق في التجارة، حيث وصل تجار الكويت منذ القرن التاسع عشر إلى الهند وأوروبا ليربطوا الجزيرة العربية بالعالم بريادتهم في التجارة، كما أن سوق الكويت للأوراق المالية أُسس في 1962 ليكون أول سوق في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن أن البلاد تملك ثاني أكبر صندوق سيادي عالمياً تفوق أصوله الـ750 مليار دولار
وأعرب الفالح؛ خلال منتدى «استثمر في السعودية» المُقام اليوم في الكويت، عن فخره بنجاح كثيرٍ من الشركات السعودية في سوق الكويت، مؤكداً أن الكويت من أبرز شركاء السعودية التجاريين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 11 مليار ريال بزيادة 22 في المئة خلال 2022، كما أن رصيد الاستثمارات الكويتية في السعودية نحو 35 مليار ريال سعودي في القطاعات المختلفة؛ كالتجزئة والاتصالات والضيافة والمطاعم وغيرها مثل «زين» و«أجيليتي» والكثير غيرها.
ولفت وفقما نقلت "القبس"، إلى أن اقتصاد المملكة كان الأسرع والأعلى نمواً في العالم خلال 2022 وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث بلغ حجمه 4 تريليونات ريال «1.1 تريليون دولار» ليتقدم بذلك إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.
وأضاف الفالح؛ أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية نجحت في دعم عجلة النمو وتنويع مصادره بعيداً عن النفط، حيث قفز اقتصادها خلال نصف الرحلة من رؤيتها 2030 من المرتبة 19 إلى 16 على مستوى العالم.