"طلب وصفقات".. صور رقمية عالمية تُبرز "انتعاش سوق العقارات التجارية والسكنية بالمملكة"

ووفقًا للتقرير، فقد شهدت العاصمة الرياض إنجاز ثلاثة مشاريع صغيرة لمنافذ التجزئة خلال الربع الثالث؛ مما أضاف نحو 10.300 م2 إلى السوق، ليرتفع إجمالي مساحات منافذ التجزئة في العاصمة إلى نحو 3.4 ملايين م2. وخلال الفترة ذاتها، شهدت جدة إنجاز مركز واحد من مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ومركز تسوق صغير؛ مما أضاف نحو 70 ألف متر مربع إلى السوق، ليرتفع إجمالي المخزون من منافذ التجزئة في المدينة إلى مليوني متر مربع. ومن المتوقع في الربع الأخير من العام دخول 52 ألف متر مربع إضافية إلى سوق الرياض، ونحو 149 ألف متر مربع إلى سوق جدة.