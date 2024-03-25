أعمال

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12656 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال لـ 334 مليون سهم
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12656 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا 139.15 نقطة ليقفل عند مستوى 12656.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 334 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات، وعذيب للاتصالات، والصقر للتأمين، والخدمات الأرضية، ونسيج، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والباحة، ومسك، وأنابيب السعودية، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.80%.

وكانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، وأميانتيت، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطاً بالكمية, وجاءت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأميانتيت، والخدمات الأرضية، والراجحي، وأرامكو السعودية كأكثر نشاط في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 397.03 نقطة ليقفل عند مستوى 27237.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 54 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

مؤشر الأسهم السعودية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org