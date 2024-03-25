مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12656 نقطة

وكانت أسهم شركات الكابلات، وعذيب للاتصالات، والصقر للتأمين، والخدمات الأرضية، ونسيج، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والباحة، ومسك، وأنابيب السعودية، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.80%.