حصاد أسبوع.. 180 مليون عملية نقاط بيع على مستوى المملكة بأكثر من 11 مليار ريال

وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.560.000 بقيمة 114.311.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 208.000 بقيمة 185.095.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.283.000 بقيمة 1.274.214.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.915.000 بقيمة 280.335.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 51.089.000 بقيمة 1.655.866.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 43.244.000 بقيمة 1.779.268.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 735.000 بقيمة 83.449.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.559.000 بقيمة 642.402.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 26.235.000 بقيمة 1.822.949.000 ريال.