عند 12460 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: أكوا باور، والخليج للتأمين، وميدغيلف للتأمين، والباحة، وملاذ للتأمين للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: النهدي، والتعاونية، وجبل عمر، وشمس، والتصنيع الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.70% و2.48%.