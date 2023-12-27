"ساما" يطرح مشروعًا حول تعديل مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة له لطلب المرئيات

ويأتي هذا المشروع لمواكبة ما ورد ضمن نظام الشركات ولوائحه التنفيذية من تغيرات تتقاطع مع المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وأخذًا في الاعتبار طبيعة القطاع المالي، والممارسات والمعايير الدولية.