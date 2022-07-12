قيود صينية ومَخاوف عالمية تأخذ بأسعار النفط إلى التراجع النسبي

بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر خام برنت القياسي في عقود سبتمبر 1.81 دولار، أي 1.7%، إلى 105.29 دولارات للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط في عقود أغسطس 1.95 سنت، أي 1.9%، إلى 102.14 دولارًا للبرميل.