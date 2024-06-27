أسعار الذهب قُرب أدنى مستوى في أسبوعين وسط ترقب لبيانات تضخم أمريكية

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2310.20 دولارًا.