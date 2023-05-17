أسعار النفط ترتفع 2% وسط تفاؤل بشأن الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض منه بمقدار مليوني برميل يومياً في النصف الثاني من العام وأن تشكل الصين نحو 60 بالمئة من نمو الطلب على النفط في 2023.