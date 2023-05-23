للجلسة الثانية على التوالي.. برنت يواصل ارتفاعه عند 76.14 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، وسط تفاؤل الأسواق بشأن مفاوضات سقف الديون في الولايات المتحدة.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.20% إلى 76.14 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يوليو، بنسبة 0.25% إلى 72.22 دولارًا للبرميل.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية- عند 103.25 نقط؛ حيث لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته في عدة أسابيع.
وجاءت هذه المكاسب، بعدما ارتفع خاما "برنت" و"نايمكس" بنسبة 0.5% و0.6% على التوالي خلال تعاملات الاثنين، وسط تقييم الأسواق لآفاق العرض والطلب.