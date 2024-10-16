مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12038 نقطة

وكانت أسهم شركات أسمنت الشرقية، وأسواق عبدالله العثيم، وأنابيب الشرق، وأسمنت الرياض، ورسن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والآمار، والمراعي، وبحر العرب، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.37%.