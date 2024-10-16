مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12038 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 37.04 نقطة ليقفل عند مستوى 12038.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و601 سهم، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسمنت الشرقية، وأسواق عبدالله العثيم، وأنابيب الشرق، وأسمنت الرياض، ورسن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والآمار، والمراعي، وبحر العرب، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.37%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وصدر هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 59.16 نقطة ليقفل عند مستوى 25978.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 78 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 8 ملايين سهم.