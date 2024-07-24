سجّل 2416.62 دولار للأوقية.. ارتفاع أسعار الذهب قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية؛ قد تؤثر في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلاً 2416.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2417.10 دولار.
وتوقع أغلبية الاقتصاديين في مسحٍ لـ "رويترز"، أن يخفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأمريكي اتباع نهجٍ حذرٍ على الرغم من تراجع التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 بالمئة مسجلة 29.28 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 945.73 دولار للأوقية، وثبت البلاديوم عند 925.64 دولار للأوقية.