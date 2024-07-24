سجّل 2416.62 دولار للأوقية.. ارتفاع أسعار الذهب قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية

وتوقع أغلبية الاقتصاديين في مسحٍ لـ "رويترز"، أن يخفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأمريكي اتباع نهجٍ حذرٍ على الرغم من تراجع التضخم.