الذهب ينخفض في المعاملات الفورية "0.3%"

ووفقًا لـ"رويترز": انخفض الذهب في المعاملات الفورية "0.3%" ليصل إلى "2272.79" دولارًا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة "1211" بتوقيت جرينتش، بعد أنْ سجل مستوى قياسيًّا مرتفعًا عند "2288.09" دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وعزا محلّلون التراجعَ الطفيف في أسعار الذهب إلى ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب "0.5%" إلى "2293.20" دولارًا.