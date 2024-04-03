الذهب ينخفض في المعاملات الفورية "0.3%"

هدأت أسعار الذهب بعد ارتفاعات قياسية أخرى، يوم الأربعاء؛ إذ يدفع تزايد التوتر في الشرق الأوسط والآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن.
ووفقًا لـ"رويترز": انخفض الذهب في المعاملات الفورية "0.3%" ليصل إلى "2272.79" دولارًا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة "1211" بتوقيت جرينتش، بعد أنْ سجل مستوى قياسيًّا مرتفعًا عند "2288.09" دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
وعزا محلّلون التراجعَ الطفيف في أسعار الذهب إلى ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب "0.5%" إلى "2293.20" دولارًا.