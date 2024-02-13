"الصادرات" تشارك في معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي الـ 9

وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركات إلى إيجاد المزيد من الفرص في سبيل تمكين ودعم المصدّرين السعوديين لتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.