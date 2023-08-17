"السوق المالية".. قراران بإلزام 3 مخالفين بدفع أكثر من 115 مليوناً نظير مكاسب غير مشروعة

وأوضحت الهيئة أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة كل من: سلطان بن عبدالعزيز البنيان، عبدالله بن عبدالعزيز البنيان، وفهد بن عبدالعزيز البنيان، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت 60.74 مليون ريال وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 300 ألف ريال؛وذلك لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة؛بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها؛ مما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، وذلك خلال المدة من تاريخ 30/05/2019م حتى تاريخ 10/10/2019م، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 03/11/2019م، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذْ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.