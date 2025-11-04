أرامكو تحقق 101 مليار ريال أرباحًا في الربع الثالث من 2025 بتراجع طفيف 2.2٪ على أساس سنوي

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، مسجلة صافي دخل قدره 101 مليار ريال، بانخفاض نسبته 2.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت إيرادات الشركة 386 مليار ريال بتراجع 7٪ على أساس سنوي.
وأوضحت أرامكو أن صافي الدخل المعدل بلغ 295.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، في حين بلغ صافي الدخل الإجمالي للفترة نفسها 283.6 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 10٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.
وبيّنت الشركة أن التدفقات النقدية الحرة ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 88.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 54.7٪ على أساس فصلي، ما يعكس متانة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق عوائد قوية رغم التحديات في أسواق الطاقة العالمية.