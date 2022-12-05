قفزات لـ5 قطاعات وتوظيف وتصدير.. نمو قياسي للقطاع الخاص بالسعودية

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.5 في نوفمبر من 57.2 في أكتوبر، مسجلًا أعلى قراءة منذ سبتمبر 2021، مع الارتفاع بفارق كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.