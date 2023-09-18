رئيس "أرامكو" يدعو لاتخاذ إجراءات استباقية لتفادي أزمة حادة في الطاقة

واستعرض الناصر المخاطر المتعلقة بالتخلص التدريجي من الطاقة التقليدية قبل الأوان، وقال: "إن أوجه القصور في خطط التحوّل الراهنة تسبب ارتباكاً جماعياً للصناعات التي تنتج أو تعتمد على الطاقة، الأمر الذي يجعل المستقبل بالنسبة للمستثمرين غامضاً، مما يؤدي إلى زيادة خطر حدوث خللٍ حاد في توازن العرض والطلب في مجال الطاقة التقليدية، وبالتالي زيادة أزمة الطاقة، التي لن تؤثر سلباً فقط على الاستثمارات، بل ستحُد من ازدهار وتقدم الدول والشعوب".