"ساما" يطرح "مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة" لطلب مرئيات العموم

وأوضح "ساما"، أنه جرى إعداد هذه القواعد بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتنظيم إجراءات التقييم الخاصة بالمنشآت المالية، المصنفة على أنها مهمة من قبل البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات المعالجة، وذلك بناءً على ما ورد في نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 25 /4/ 1442هـ، لتتضمن إطارًا نظاميًا واضحًا للقواعد وقابلًا للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، الذي بدوره سيسهم في حماية القطاع المالي عند تعثر إحدى المنشآت المالية المهمة، وحماية النظام المالي والاقتصادي للمملكة من التغيرات السلبية في القطاع.