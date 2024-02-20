"ساما" يطرح "مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة" لطلب مرئيات العموم

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن طرح مشروع "مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي هذا المشروع، انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح "ساما"، أنه جرى إعداد هذه القواعد بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتنظيم إجراءات التقييم الخاصة بالمنشآت المالية، المصنفة على أنها مهمة من قبل البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات المعالجة، وذلك بناءً على ما ورد في نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 25 /4/ 1442هـ، لتتضمن إطارًا نظاميًا واضحًا للقواعد وقابلًا للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، الذي بدوره سيسهم في حماية القطاع المالي عند تعثر إحدى المنشآت المالية المهمة، وحماية النظام المالي والاقتصادي للمملكة من التغيرات السلبية في القطاع.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة" على مدى (15) يومًا؛ لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها, ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.