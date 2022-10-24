انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الفورية إلى 1653.60 دولارًا للأوقية

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، وسط توقعات باستمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة معدلات الفائدة من أجل مكافحة ارتفاع التضخم.
وبحسب تقرير صدر عن وكالة "بلومبرج"، يستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لطرح زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في أوائل نوفمبر، ومن المحتمل أيضًا أن يناقشوا خطتهم لإكمال دورة التشديد النقدي الأكثر عدوانية منذ أربعة عقود.
ومن المقرر أن يجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان هذا الأسبوع، مع توقعات بأن يتجه الأول إلى زيادة جديدة في أسعار الفائدة؛ بينما يُبقي الأخير على سياسته التيسيرية دون تغيير.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.16% إلى 1653.60 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 11:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كذلك هبط سعر التسليم الفوري بنسبة 0.18% إلى 1653.40 دولارًا للأوقية.
على جانب آخر، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.41% إلى 19.14 دولارًا للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.15% إلى 930.63 دولارًا، وتراجع سعر البلاديوم 0.17% إلى 2014.87 دولارًا.