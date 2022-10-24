انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الفورية إلى 1653.60 دولارًا للأوقية

ومن المقرر أن يجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان هذا الأسبوع، مع توقعات بأن يتجه الأول إلى زيادة جديدة في أسعار الفائدة؛ بينما يُبقي الأخير على سياسته التيسيرية دون تغيير.