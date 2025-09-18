"أرامكو" تجمع 3 مليارات دولار من طرح صكوك بعوائد 4.12 و 4.62 % سنويا

"أرامكو" كانت قد عينت كلا من إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. كما عيّنت اس ام بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.