"أرامكو" تجمع 3 مليارات دولار من طرح صكوك بعوائد 4.12 و 4.62 % سنويا

جمعت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" 3 مليارات دولار من طرح صكوك دولية، لاستخدام عائداتها الصافية للأغراض العامة.
قالت"أرامكو" في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن الصكوك ذات أولوية، وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاما على شركة "إس أيه جلوبال صكوك ليمتد".
الشركة أوضحت أن عدد الصكوك المطروحة بلغ 15 ألفا بقيمة اسمية 200 ألف دولار، فيما بلغ العائد السنوي 4.12% للصكوك المستحقة خلال 5 أعوام، و 4.62% للصكوك المستحقة خلال 10 أعوام.
الصكوك ستطرح بموجب أحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في أمريكا لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
"أرامكو" كانت قد عينت كلا من إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. كما عيّنت اس ام بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.