العقود الآجلة للنفط تتراجع عند التسوية مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية

وأضافت أن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 298 ألف برميل يوميًا إلى 14.5 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، وأن معدل استخدام المصافي تراجع 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 80.6 بالمئة من قدرته الإجمالية، والمستويان هما الأدنى منذ ديسمبر 2022 حينما تسببت العاصفة الشتوية (إليوت) بشكل مماثل في تعطيل العمل في عشرات المصافي.