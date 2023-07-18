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"الجدعان" و"السياري" يشاركان في الاجتماع الثالث لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20

جرى مناقشة قضايا التمويل المستدام والبنية التحتية والهيكل المالي والضرائب ‏الدولية
"الجدعان" و"السياري" يشاركان في الاجتماع الثالث لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ ‏البنك المركزي السعودي أيمن محمد السياري، في الاجتماع الثالث ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت ‏الرئاسة الهندية، الذي عُقد يومَي 17 و18 يوليو 2023م في الهند.‏

واستعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول المجموعة، ‏وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، خلال ‏الاجتماع أبرز المسائل المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي منذ الاجتماع ‏الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، ‏الذي عُقد في إبريل الماضي.‏

و‏شهدت الاجتماعات مناقشة الاقتصاد العالمي، والصحة العالمية، ‏والتمويل المستدام، والبنية التحتية، والهيكل المالي الدولي، والضرائب ‏الدولية، والقطاع المالي والشمول المالي.‏

وأصدرت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين ملخصًا رئاسيًّا، يتضمن عددًا ‏من الموضوعات والمواقف التي اتفق عليها أعضاء المجموعة.‏

الهند
مجموعة العشرين
وزير المالية
محمد الجدعان
أيمن السياري
محافظ ‏البنك المركزي السعودي

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