"الجدعان" و"السياري" يشاركان في الاجتماع الثالث لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20

واستعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول المجموعة، ‏وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، خلال ‏الاجتماع أبرز المسائل المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي منذ الاجتماع ‏الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، ‏الذي عُقد في إبريل الماضي.‏