الذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية لأول مرة وسط اضطرابات عالمية

كما أسهمت الأزمات العالمية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، والاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان، في تعزيز الإقبال على الذهب، وامتد التأثير إلى بقية المعادن النفيسة؛ حيث ارتفع البلاتين 3.1% إلى 1668.28 دولارًا، والبلاديوم 6.5% إلى 1425.05 دولارًا للأوقية.