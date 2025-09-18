خلال عام 2024.. كميات الشحن الصادرة والواردة عبر موانئ المملكة تتجاوز 331 مليون طن

من جهة أخرى بيَّنت نتائج النشرة، أن إجمالي بضائع المسافنة بلغ أكثر من (21) مليون طن، توزعت بين (10.4) ملايين طن مفرغة، و(11) مليون طن محملة، وما يقارب مليوني حاوية قياسية، كما بلغ عدد السفن القادمة لموانئ المملكة (8,693) سفينة، استحوذ ميناء جدة الإسلامي على النصيب الأكبر منها بعدد (3.805) سفن، يليه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ(1.980) سفينة، ثم ميناء نيوم بـ(951) سفينة. وأظهرت نتائج النشرة، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة والواردة بلغ أكثر من (2.5) مليون حاوية، منها (1.3) مليون حاوية صادرة، وأكثر من (1.2) مليون حاوية واردة، ومن ناحية حركة الركاب، أشارت النتائج إلى أن إجمالي عدد القادمين والمغادرين عبر الموانئ السعودية بلغ نحو (913) ألف راكب بانخفاض نسبته (19.6%) عن عام 2023م، وتصدر ميناء جازان قائمة الموانئ في حركة الركاب بأكثر من (485) ألف راكب.