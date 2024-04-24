لتعزيز ربط المملكة بالصين والمحيط الهادئ.. إضافة خدمة "TPA" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 11 ميناءً إقليميًا ودوليًا تشمل: "كيلانج الماليزي، وكاي ميب الفيتنامي، وهونج كونج، وتشينغداو، ونينغبو، وشنغهاي، وبانتيان في الصين، وتايبيه، وكاوشيونغ في تايوان، وأم قصر العراقي، وجبل علي الإماراتي"، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 6.000 حاوية قياسية.