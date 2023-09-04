ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يستقبل شحنات سامسونج الثقيلة لمصنع "المتقدمة"

ويأتي استقبال هذه الشحنات الثقيلة تأكيداً لتطور أداء ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وازدياد قدرته على مناولة الحمولات الثقيلة اللازمة لبناء المصانع الوطنية بانسيابية فائقة، بما يعكس نجاح الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في رفع كفاءته التشغيلية عبر مشاريع تطوير البنية التحتية للميناء، التي كان أبرزها مشروع إعادة تهيئة الطرق والساحات وإنشاء طرق جديدة، إضافة إلى مشاريع إضافية لتأهيل المستودعات وتحديث الأجهزة والمعدات، فضلاً عن إطلاق مشروع وطني رائد لتموين السفن بالوقود.