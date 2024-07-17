"الحماد": 605 مليارات قيمة الصفقات العقارية خلال عام من تطبيق نظام الوساطة

ولفت إلى أن قيمة العمولات للوسطاء العقاريين من العمليات الموثقة قد بلغت 355 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى أن "الهيئة" من خلال نظام الوساطة العقارية تعمل عبر أربعة مسارات رقابية منها الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والرقابة الميدانية لفرق الهيئة، ومسار المسح الإلكتروني واستقبال البلاغات، حيث نفذت فرق الرقابة 58 حملة رقابية مشتركة خلال عام منذ تطبيق النظام، وفي الرقابة الميدانية لفرق الهيئة تم الوقوف على أكثر من 34 ألف إعلان عقاري في الأماكن العامة والتأكد من نظاميتها ومعالجتها، وفي مسار الرقابة الإلكترونية تم تنفيذ أكثر من 67 ألف عملية مسح ومعالجة إلكترونية، واستقبال ومعالجة 9100 بلاغ.