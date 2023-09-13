"الصادرات" تختتم أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة

يشار إلى أن صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت ارتفاعا في الأداء بمعدّل نمو سنوي بلغ 10.68% خلال السنوات الـ5 الماضية (2018م - 2022م). وسجّلت الصادرات غير النفطية خلال الفترة ما قيمته 44 مليار ريال سعودي، جاء قطاع "الكيماويات والبوليمرات" من أعلى القطاعات المصدّرة بقيمة بلغت 17.3 مليار ريال، تلاه قطاع "مواد البناء" بقيمة بلغت 7.9 مليارات ريال.