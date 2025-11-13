مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 11177 نقطة

وكانت أسهم شركات "تهامة"، و"صناعة الورق"، و"كيمانول"، و"بترو رابغ"، و"العربية" من بين الأكثر ارتفاعًا، فيما تصدرت أسهم شركات "جاهز"، و"صناعات"، و"تنمية"، و"كابلات الرياض"، و"جاز" قائمة التراجعات، حيث تراوحت نسب التغير بين ارتفاع بنسبة 10.00% وانخفاض بنسبة 4.79%.