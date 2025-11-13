مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 11177 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار 77.22 نقطة، ليصل إلى مستوى 11177.66 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 165 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا، مقابل تراجع أسهم 189 شركة.
وكانت أسهم شركات "تهامة"، و"صناعة الورق"، و"كيمانول"، و"بترو رابغ"، و"العربية" من بين الأكثر ارتفاعًا، فيما تصدرت أسهم شركات "جاهز"، و"صناعات"، و"تنمية"، و"كابلات الرياض"، و"جاز" قائمة التراجعات، حيث تراوحت نسب التغير بين ارتفاع بنسبة 10.00% وانخفاض بنسبة 4.79%.
وسجلت أسهم شركات "أمريكانا"، و"أرامكو السعودية"، و"الأهلي"، و"باتك"، و"جاهز" أعلى معدلات النشاط من حيث الكمية، فيما كانت أسهم "أرامكو السعودية"، و"الأهلي"، و"الراجحي"، و"الإنماء"، و"stc" الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بمقدار 105.87 نقاط، ليصل إلى مستوى 24242.38 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبكمية تداول تجاوزت 9 ملايين سهم.