برزت في "عربال".. "معادن" على طريق أكبر 10 شركات عالمية للألمونيوم

وناقش المشاركون في المؤتمر الخطوات اللازمة لتعزيز إنتاج الألمنيوم بشكل مستدام، كما تم تسليط الضوء على مستقبل القطاع بشكل عام، كما شهد المؤتمر مشاركة بعض من مديري أقسام الألمنيوم والمصاهر بشركة معادن، حيث ناقش ممثلو الشركة في عدة جلسات حوارية مواضيع مختلفة مثل استدامة عمليات إنتاج الألمنيوم، والدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في القطاع.