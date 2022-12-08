برزت في "عربال".. "معادن" على طريق أكبر 10 شركات عالمية للألمونيوم

اختتمت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، مشاركتها في المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم "عربال 2022" الذي أُقيم من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر في العاصمة المصرية القاهرة، واستقطب متخصصين في قطاع الألمنيوم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاءت مشاركة "معادن" في الحدث ترسيخًا لرؤيتها الرامية لأن تصبح من أكبر عشرة منتجين للألمنيوم حول العالم، في وقت يُتوقع فيه أن يرتفع الطلب العالمي على مادة الألمنيوم بنسبة 4% بحلول العام 2023.
وناقش المشاركون في المؤتمر الخطوات اللازمة لتعزيز إنتاج الألمنيوم بشكل مستدام، كما تم تسليط الضوء على مستقبل القطاع بشكل عام، كما شهد المؤتمر مشاركة بعض من مديري أقسام الألمنيوم والمصاهر بشركة معادن، حيث ناقش ممثلو الشركة في عدة جلسات حوارية مواضيع مختلفة مثل استدامة عمليات إنتاج الألمنيوم، والدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في القطاع.
وكان لـ"معادن" حضور بارز في المؤتمر الدولي الذي استقطب أكثر من 400 شخصية، حيث استعرضت الشركة من خلال جناحها العديد من منتجاتها.
يُذكر أن "معادن" تلتزم بتعزيز سلسلة القيمة لقطاع المعادن الصناعية والمعادن عبر مواصلة الاستثمار في التنويع الصناعي لسلسلة القيمة الخاصة بالألمنيوم في المملكة العربية السعودية.