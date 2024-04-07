الذهب يحقق مستوى قياسياً جديداً ويغلق عند 2230 دولاراً للأونصة

حقّق الذهب مستوى قياسياً جديداً ليغلق عند مستوى 2230 دولاراً أمريكياً للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسبوعي قدره 5 في المئة.
وواصل الذهب، اليوم الأحد، مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفعت أسعار العقود الآجلة (تسليم يونيو) بنسبة 1.6 في المئة عند 2345 دولاراً للأونصة بدعمٍ من حالة عدم اليقين الجيوسياسي وزيادة عمليات الشراء للبنوك المركزية ورهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وذكر التقرير أن هناك توقعات كبيرة في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في طريقه لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل وسط نمو قوي للوظائف في الولايات المتحدة في مارس الماضي.
وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي أضاف خلال شهر مارس الماضي أكبر عدد من الوظائف في 10 أشهر فيما انخفض معدل البطالة دون التوقعات "وكلها إشارات إلى أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة خلال الأشهر القريبة المقبلة".
وبيّن أن المسؤولين الماليين في الولايات المتحدة بحاجة إلى "أدلة مستدامة" على اقتراب التضخم من نسبة 2 في المئة قبل النظر في خفض أسعار الفائدة وينتظر المستثمرون بيانات التضخم خلال الأسبوع الجاري التي قد تؤثر في عملية صُنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأشهر المقبلة.