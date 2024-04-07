الذهب يحقق مستوى قياسياً جديداً ويغلق عند 2230 دولاراً للأونصة

وبيّن أن المسؤولين الماليين في الولايات المتحدة بحاجة إلى "أدلة مستدامة" على اقتراب التضخم من نسبة 2 في المئة قبل النظر في خفض أسعار الفائدة وينتظر المستثمرون بيانات التضخم خلال الأسبوع الجاري التي قد تؤثر في عملية صُنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأشهر المقبلة.