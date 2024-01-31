في عام واحد.. 2.9 تريليون دولار أرباح 500 شركة عالمية بقيادة "أرامكو"

وتشكل الشركات العشر الأولى وحدها مبلغ 689.8 مليار دولار، أي ما يعادل 24% من إجمالي الأرباح، حيث بلغ متوسط أرباح كل شركة 69 مليار دولار، وتتصدّر هذه القائمة عملاق النفط السعودي "أرامكو" وتلتها "أبل" و"مايكروسوفت" بصفتها الأكثر ربحية حول العالم.