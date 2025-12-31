صادرات الخدمات تسجل (58.2) مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2025م

ووفقًا لنتائج النشرة فقد تَصدرت خدمات السفر المرتبة الأولى من صادرات خدمات المملكة بقيمة قدرها (33.8) مليار ريال سعودي، تلتها خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة قدرها (9.7) مليارات ريال سعودي، ومن ناحية أخرى تصدرت خدمات النقل المرتبة الأولى من واردات خدمات المملكة بقيمة قدرها (32.3) مليار ريال سعودي، وفي المرتبة الثانية جاءت خدمات السفر بقيمة قدرها (30.8) مليار ريال سعودي.