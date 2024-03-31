"موانئ": إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة لشركة "folk maritime" إلى ميناء جدة الإسلامي

يُذكر أن إضافة خدمات الشحن الملاحية الجديدة إلى ميناء جدة الإسلامي تسهم في تعزيز مكانته المحورية بموقعه الإستراتيجي المميز، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وإفريقيا)، إضافة إلى تأكيد الميزة التنافسية له أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة، ومسافَنة الحاويات والبضائع.