للأسبوع الخامس على التوالي.. "تاسي" يغلق مرتفعًا مسجلًا أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2023

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تاسي" أداءه الإيجابي للأسبوع الخامس على التوالي، مُغلقًا تعاملات اليوم الخميس على ارتفاعٍ طفيف بلغ 14 نقطة، ليُنهي الجلسة عند مستوى 11,696.58 نقطة، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، وسط تداولات بلغت 6.2 مليارات ريال.
وجاء الارتفاع مدعومًا بمكاسب في عدد من القطاعات القيادية.
وبحسب بيانات السوق، بلغ عدد الشركات المرتفعة 108 مقابل 140 شركة متراجعة، في جلسة اتسمت بتداولات نشطة واستقرار نسبي في أداء معظم المؤشرات القطاعية.
ويُعد هذا الإغلاق الإيجابي الخامس على التوالي لـ"تاسي"، ما يمثل أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2023، في ظل تفاؤل المستثمرين بتطورات الاقتصاد المحلي واستمرار زخم النتائج المالية للشركات المدرجة.