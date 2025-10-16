للأسبوع الخامس على التوالي.. "تاسي" يغلق مرتفعًا مسجلًا أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2023

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تاسي" أداءه الإيجابي للأسبوع الخامس على التوالي، مُغلقًا تعاملات اليوم الخميس على ارتفاعٍ طفيف بلغ 14 نقطة، ليُنهي الجلسة عند مستوى 11,696.58 نقطة، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، وسط تداولات بلغت 6.2 مليارات ريال.