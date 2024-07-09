شراكة استراتيجية بين "طيران الرياض" و"خطوط دلتا الجوية"

أعلن كل من طيران الرياض، إحدى شركات صندوق الاسـتثمارات العامة والناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية، وخطوط دلتا الجوية الأمريكية، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال الطيران، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي؛ بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والخيارات للعملاء المسافرين بين المملكة وأمريكا الشمالية ووجهات أوسع، وذلك ضمن مراسم حفل التوقيع الذي أقيم في متحف دلتا للطيران في مدينة أتلانتا الأمريكية.
وتتضمن الاتفاقية الاستراتيجية التي تخضع للموافقات التنظيمية آفاق تعزيز التعاون طويل الأمد في مجالات الربط الجوي، كالرحلات الجوية المشتركة، واتفاقية رحلات الرمز المشترك، إضافة إلى شراكة استراتيجية في تقديم خدمات مبتكرة واستثنائية، مثل تطوير برامج ولاء مشتركة، وتحسين تجارب العملاء، والابتكارات الرقمية، وتوفير خدمات متكاملة، تشمل خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، والخدمات الأرضية للطائرات، وبرامج التدريب المتطورة.
وتحدث الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس: "سعداء بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة مع أصدقائنا في خطوط دلتا الجوية، التي تعد -بلا شك- واحدة من أكبر وأنجح شركات الطيران التجارية في العالم. ونرى في طيران الرياض أن خطوط دلتا الجوية هي الشريك المثالي لتحقيق أهدافنا في تقديم أعلى مستويات خدمة الضيوف المسافرين وبرامج الولاء، إضافة إلى الاستدامة البيئية، وترسيخ مكانتنا في مجال النقل الجوي والسفر، وتعزيز قدرتنا على الربط بين المدن الكبرى حول العالم".
وبالمقابل، قال الرئيس التنفيذي لخطوط دلتا الجوية إد باستيان: "إن الدخول في هذا التعاون الاستراتيجي مع طيران الرياض يُعَدُّ استكمالاً لتطلعات خطوط دلتا الجوية في ربط العالم؛ إذ ستوفر لعملائنا مجموعة جديدة من الخدمات، والفوائد، والوجهات للسفر من وإلى المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "يقع عملاؤنا في مقدمة أولوياتنا؛ إذ نقدم لهم الاهتمام والترحيب الدائم من أجل تجربة سفر استثنائية. وهذا التزام مشترك بيننا وبين طيران الرياض؛ إذ يعد هذا حافزًا لتوطيد وتوسيع هذه الشراكة بيننا خلال الأشهر والسنوات القادمة. كما نقدر فرصة العمل المشترك مع فريق طيران الرياض وصندوق الاستثمارات العامة، وذلك من خلال قيادتهم رحلة التحول الاقتصادي لقطاع النقل في المملكة العربية السعودية".
وسيفتح هذا التعاون لعملاء خطوط دلتا الجوية أبوابًا لوجهات جديدة من وإلى المملكة العربية السعودية ووجهات أوسع، بما في ذلك الرحلات المباشرة وبدون توقف على خطوط دلتا الجوية بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومدينة أتلانتا الأمريكية؛ ما يمكِّن المستكشفين، وعشاق السفر، وأصحاب الأعمال، من الوصول إلى مدن مليئة بالفرص الواعدة، كالرياض، العاصمة الاقتصادية لمجموعة العشرين، إضافة إلى العديد من الوجهات الأخرى على نطاق جغرافي أوسع؛ وهو ما يعود بالفوائد الاقتصادية المثمرة على المملكة والمنطقة.
وسيتمكن عملاء طيران الرياض من استكشاف مئات الوجهات العالمية لشبكة خطوط دلتا الواسعة في أمريكا الشمالية، بكل يسر وراحة.
ويستعد طيران الرياض من مقره الرئيسي في العاصمة الرياض للانطلاق رسميًّا في عام 2025؛ ليضع بصمة بارزة في قطاع النقل الجوي والسفر، عبر تقديم خدمات بمعايير عالمية لضيوفه المسافرين من وإلى الشرق الأوسط. بينما تستعد خطوط دلتا الجوية، التي تحتفل بمئوية تأسيسها في العام المقبل، لتعزيز مكانتها بوصفها كبرى شركات الطيران الوطنية الأمريكية والأكثر تكريمًا، بفضل وجهاتها العالمية الرائدة، وسمعتها المتميزة في تقديم تجربة سفر استثنائية، واهتمامها الدائم بتوفير أفضل خدمات العملاء والتفوق التشغيلي.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود طيران الرياض للإسهام في تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة وحول العالم، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية.