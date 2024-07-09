شراكة استراتيجية بين "طيران الرياض" و"خطوط دلتا الجوية"

وسيفتح هذا التعاون لعملاء خطوط دلتا الجوية أبوابًا لوجهات جديدة من وإلى المملكة العربية السعودية ووجهات أوسع، بما في ذلك الرحلات المباشرة وبدون توقف على خطوط دلتا الجوية بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومدينة أتلانتا الأمريكية؛ ما يمكِّن المستكشفين، وعشاق السفر، وأصحاب الأعمال، من الوصول إلى مدن مليئة بالفرص الواعدة، كالرياض، العاصمة الاقتصادية لمجموعة العشرين، إضافة إلى العديد من الوجهات الأخرى على نطاق جغرافي أوسع؛ وهو ما يعود بالفوائد الاقتصادية المثمرة على المملكة والمنطقة.