وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة المعروض النفطي العالمي في 2025 و2026

وقالت الوكالة إن السوق تبدو متخمة بالمعروض، إذ زاد الإنتاج العالمي في سبتمبر الماضي 5.6 ملايين برميل يوميًا عن العام الماضي، وساهم أوبك+ بـ3.1 ملايين برميل يوميًا منها، ومن المتوقع أن يتجاوز المعروض الطلب بنحو 4 ملايين برميل يوميًا في 2026.