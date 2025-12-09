استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند (4186.99) دولارًا للأوقية

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند (58.10) دولارًا للأوقية بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند (59.32) دولارًا يوم الجمعة، وارتفع سعر البلاتين (0.5%) إلى (1650.20) دولارًا، وزاد سعر البلاديوم (0.4%) إلى (1471.25) دولارًا.