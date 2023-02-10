أسعار النفط تشهد قفزة كبيرة بعد إعلان روسيا عن خطط خفض الإنتاج

وترى دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفاؤها أن قرار فرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي ومنتجاته سيمنع عن موسكو عوائد اقتصادية قد تستخدمها لتمويل الحرب في أوكرانيا، والتي اندلعت في فبراير الماضي وتقترب من إتمام عامها الأول، دون أي مؤشرات على انتهائها في وقت قريب.