النفط يتراجع مع تقييم أثر عقوبات روسيا وخطط أوبك+ وسط مؤشرات على تخمة المعروض



وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة بمقدار 1.22 دولار، أو ما يعادل 1.9%، لتسجل 64.40 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار إلى 60.15 دولار.



ويأتي هذا التراجع بعد مكاسب أسبوعية كبيرة الأسبوع الماضي، مدفوعة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات لأول مرة في ولايته الثانية، استهدفت شركتي "لوك أويل" و"روسنفت" الروسيتين، بسبب الأزمة الأوكرانية.



ورغم العقوبات، أكدت الحكومة الألمانية تلقيها ضمانات مكتوبة من واشنطن بأن أعمال وحدة "روسنفت" في ألمانيا لن تتأثر، كون أصولها لم تعد تحت السيطرة الروسية.



وقال فيل فلين، المحلل لدى "برايس فيوتشرز جروب"، إن تقديم هذا الاستثناء لألمانيا "قد يفتح الباب للتحايل على العقوبات"، ما يخفف المخاوف من نقص كبير في الإمدادات.



من جانبه، أشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن "تأثير العقوبات سيكون محدودًا بسبب وجود فائض في الإنتاج العالمي".



وأعلنت شركة "لوك أويل"، ثاني أكبر منتج روسي، أنها ستبيع أصولها الدولية، في خطوة تُعد الأبرز حتى الآن من شركة روسية عقب العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، التي اندلعت في فبراير 2022.



وتُسهم "لوك أويل" بنحو 2% من إنتاج النفط العالمي، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"رويترز" عن اتجاه تحالف "أوبك+"، الذي يضم دول "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا، نحو إقرار زيادة طفيفة في الإنتاج خلال ديسمبر المقبل.