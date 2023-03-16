"الرخصة الذهبية" و"وثيقة ملكية الدولة".. وزير مالية مصر للمستثمرين السعوديين: لدينا فرص واعدة

وقال بحسب ما نشرته الخميس "بوابة الأهرام": "نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليارات دولار العام المالي الماضي، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لأوروبا وإفريقيا؛ خاصة أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية؛ موضحًا أننا نستهدف الوصول إلى صادرات بحجم 100 مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية".