"ندلب" ينظم المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في "ألف ميل 2"

يُذكر أن النسخة الأولى من البرنامج قد تقدم لها أكثر من 1400 رائد أعمال، ودرب البرنامج أكثر من 200 رائد أعمال؛ فيما بلغ عدد المسجلين في النسخة الحالية 4000 رائد أعمال، اجتاز منهم 500 رائد أعمال لمعايير التأهل؛ حيث كانت نسبة المشاريع التي اجتازت في قطاع الصناعة 49%؛ بينما بلغت نسبة المشاريع في الخدمات اللوجستية 51%.