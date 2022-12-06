وفد تجاري أمريكي يبحث الفرص الاستثمارية في مجالات عدة بـ"غرفة الشرقية"

وأكدت "التركي" أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية قوية، مبينة أن حجم التجارة المشتركة بين البلدين بلغ في عام 2021م نحو 114.1 مليار ريال، بزيادة 28 مليار ريال عن عام 2020م، كما تأتي في المرتبة السادسة للدول التي تصدر لها المملكة، وفي المرتبة الثانية للدول التي تستورد منها، وتعمل في المملكة أكثر من 700 شركة أمريكية، وأكثر من 21 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي حتى العام الجاري 2022.