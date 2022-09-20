بين "فواتير الطاقة" و"ضرائب النفط".. "الناصر" يبلور "أزمة الطاقة العالمية"

وأوضح "الناصر" أن "الأسباب الحقيقية لانعدام الأمن في مجال الطاقة هي قلة الاستثمارات في النفط والغاز، ولا بدائل جاهزة أو خططًا احتياطية"؛ مضيفًا أنه "إذا انتهى الصراع في أوكرانيا اليوم فلن تنتهي أزمة الطاقة".